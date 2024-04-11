Американский генерал констатировал рост численности армии России

63 Просмотров

Численность российской армии сейчас на 15% больше по сравнению с периодом, когда начались боевые действия в Украине.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи, которого цитирует Business Insider.

«За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 тыс. до 470 тыс. человек», – заявил он, добавив, что увеличение численности связано со снижением Россией призывного возраста с 27 до 30 лет.

По словам Каволи, это означает, что в ближайшие годы Россия сможет увеличить количество призывников на 2 млн человек.

«В целом, Россия находится на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте», сказал он, отметив, что независимо от исхода войны в Украине, Россия будет более агрессивной по отношению к Западу.