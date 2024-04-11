Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации |
Армения ждет ответа Азербайджана на предложения по мирному договору |
Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира |
Президент Финляндии призвал союзников по НАТО готовиться к войне |
Тренин: Россия не станет разворачиваться и уходить из Армении |
Азербайджан намерен нарастить поставки газа в Европу |
В Ханкенди обнаружены средства связи и боеприпасы |
Анкара и Москва против попыток Запада дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе |
Lufthansa прекратила реализацию полетов в Тегеран |
Главное Общество

Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира

Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира

Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) обнародовало рейтинг лучших университетов мира по предметным областям (QS World University Rankings by Subject 2024).

Данную информацию распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан в рейтинге QS представлен образовательными программами двух университетов. Азербайджанский университет языков, добившийся наивысшего результата в стране, вошел в список 301-340 лучших университетов мира по программе «Современные языки».

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) вошел в список 351-400 лучших университетов мира по программе «Экономика и эконометрика» и в список 501-550 лучших университетов мира по программе «Общественные науки и менеджмент».

Отметим, что методика оценки соответствующего рейтинга учитывает 5 основных показателей (академическая репутация, авторитет среди работодателей, количество ссылок, индекс Хирша (H-индекс) и индекс международного научного сотрудничества).

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира
Общество

Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира

2024/04/11, 11:37
В Азербайджане до завтрашнего утра будет ветрено
Общество

В Азербайджане до завтрашнего утра будет ветрено

2024/04/11, 11:03
В Ханкенди обнаружены средства связи и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены средства связи и боеприпасы

2024/04/11, 10:08
Силовики задержали "Рошку" и "По жизни Джеси" за неэтичные публикации
Общество

Силовики задержали «Рошку» и «По жизни Джеси» за неэтичные публикации

2024/04/11, 09:55
В Казахстан из Азербайджана доставлен лидер ОПГ (видео)
Общество

В Казахстан из Азербайджана доставлен лидер ОПГ (видео)

2024/04/11, 09:14
Национальный координатор Израиля по COP29 Кармела Шамир посетила Баку
Общество

Национальный координатор Израиля по COP29 Кармела Шамир посетила Баку

2024/04/10, 21:11
Премьер Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман
Общество

Премьер Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

2024/04/10, 18:16
Бакинская школьница поступила в пять самых престижных университетов США
Общество

Бакинская школьница поступила в пять самых престижных университетов США

2024/04/10, 14:00
11 апреля местами будет дождливо
Общество

11 апреля местами будет дождливо

2024/04/10, 13:18