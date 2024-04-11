Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира

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Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) обнародовало рейтинг лучших университетов мира по предметным областям (QS World University Rankings by Subject 2024).

Данную информацию распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан в рейтинге QS представлен образовательными программами двух университетов. Азербайджанский университет языков, добившийся наивысшего результата в стране, вошел в список 301-340 лучших университетов мира по программе «Современные языки».

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) вошел в список 351-400 лучших университетов мира по программе «Экономика и эконометрика» и в список 501-550 лучших университетов мира по программе «Общественные науки и менеджмент».

Отметим, что методика оценки соответствующего рейтинга учитывает 5 основных показателей (академическая репутация, авторитет среди работодателей, количество ссылок, индекс Хирша (H-индекс) и индекс международного научного сотрудничества).