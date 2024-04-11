Индия впервые направит в Армению военного атташе

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Индия направляет военных атташе в 10 новых стран, впервые будет назначен представитель по военной линии в Армении. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.

«Часть из них уже приступила к работе на новых должностях. На следующем этапе будут созданы 10 новых аппаратов военных атташе в различных странах, особый акцент делается на странах, в которые ведется экспорт вооружений», – заявил собеседник агентства. В частности, впервые военный атташе назначается в Армению, с которой Индия уже договорилась о поставках пусковых установок Pinaka, зенитно-ракетного комплекса малой дальности Akash и других вооружений.

«Военный атташе впервые специально назначается в Армению», – подчеркнул источник.