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В Армении заинтересованы в завершении делимитации грузинской границы

В Армении заинтересованы в завершении делимитации грузинской границы

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил о необходимости завершить процесс делимитации границы с Грузией.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что обе стороны проявляют понимание и готовность закончить этот длительный процесс, который тянется более трех десятилетий.

Костанян затруднился уточнить даты последних переговоров между странами по этому вопросу, предположив, что они могли пройти примерно три-четыре года назад.

Делимитация армяно-грузинской границы на данный момент выполнена на две трети. Инициатива возобновить диалог по этому вопросу поступила от президента Грузии Саломе Зурабишвили в ходе совместного брифинга с армянским коллегой Арменом Саркисяном в Ереване в 2019 году.

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