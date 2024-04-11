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Азербайджан намерен нарастить поставки газа в Европу

Азербайджан намерен нарастить поставки газа в Европу

Азербайджан планирует в период до 2026 года увеличить ежегодный объем экспорта газа в Европу на 17% от показателя 2023 года, до 14 млрд кубометров.

Об этом сказал заместитель вице-президента Азербайджанской государственной нефтегазовой компании (SOCAR) Виталий Беглярбеков в интервью европейскому изданию «Montel News».

Он отметил, что в течение двух лет Азербайджан планирует ежегодно экспортировать около 14 млрд кубометров газа в страны Юго-Восточной Европы по сравнению с 12 млрд кубометров в прошлом году, а с 2026 года планирует еще больше нарастить экспорт газа.

«Мы сейчас расширяем (производственные и экспортные мощности -ред.), и результаты этой работы должны быть готовы к 2026 году, когда мы еще больше увеличим наши поставки в Италию, Грецию и Болгарию», – отметил Беглярбеков, добавив, что рост будет обусловлен сочетанием роста добычи и расширения мощностей трех транзитных трубопроводов, составляющих Южный газовый коридор, который связывает Азербайджан через Турцию с Грецией и Италией.

Беглярбеков при этом заявил, что дальнейшее увеличение поставок азербайджанского газа в Европу (до 20 млрд кубометров в год ) будет во многом зависеть от потребностей региона и готовности европейской стороны инвестировать в новую инфраструктуру.

«Например, мы намерены поставить еще 5 млрд кубометров через «Кольцо солидарности» в балканские страны», – заявил он.

Он отметил, что аналогичные объемы могут дополнительно поставляться по Южному газовому коридору в Италию, Грецию и «их соседям».

«Это то, что мы можем производить и поставлять. Я не могу сказать, что это все произойдет одновременно или что это все произойдет в один и тот же год – все зависит от того, когда будет готова инфраструктура и когда будет готов наш upstream», – говорится в его заявлении.

По его словам, «определенные проекты» зависят не от SOCAR, а от европейских клиентов.

«Мы заинтересованы в увеличении поставок, но крайне важно иметь инфраструктуру», – отметил он, добавив, что Европа останется основным рынком Азербайджана на долгие годы.

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