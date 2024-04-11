Костанян: Ереван и Баку достигли соглашения по продолжению делимитации и демаркации |
Армения ждет ответа Азербайджана на предложения по мирному договору |
Азербайджанские вузы вошли в список лучших университетов мира |
Президент Финляндии призвал союзников по НАТО готовиться к войне |
Тренин: Россия не станет разворачиваться и уходить из Армении |
Азербайджан намерен нарастить поставки газа в Европу |
В Ханкенди обнаружены средства связи и боеприпасы |
Анкара и Москва против попыток Запада дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе |
Lufthansa прекратила реализацию полетов в Тегеран |
Главное Мир

Ким заявил о готовности Пхеньяна к уничтожению врагов

Ким заявил о готовности Пхеньяна к уничтожению врагов

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира 10 апреля заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства», – привело агентство слова Ким Чен Ына. Его сопровождали зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

Лидер КНДР описал «сложную международную ситуацию, которая серьезно ухудшается из-за роста насилия и вооруженных конфликтов, а также нестабильную и неопределенную военно-политическую обстановку вокруг КНДР». «Сейчас как никогда необходимо проводить еще более основательную подготовку к войне. Подготовка должна быть еще более надежной и безупречной, [речь идет] не просто о войне, а войне, которую обязательно нужно выиграть», – сказал Ким Чен Ын.

Помимо этого, он отметил, что неизменный ключ к победе в военном конфликте – сломить численный и технический перевес «превосходством идей и военного метода». На территории академии лидер КНДР посетил столовую, аудитории и спальные помещения, проявив интерес к жизни курсантов. По его словам, академия и ее выпускники являются гордостью партии и государства.

Теги:
Из этой рубрики
Украинские депутаты утвердили законопроект о мобилизации
Мир

Украинские депутаты утвердили законопроект о мобилизации

2024/04/11, 12:17
Президент Финляндии призвал союзников по НАТО готовиться к войне
Мир

Президент Финляндии призвал союзников по НАТО готовиться к войне

2024/04/11, 11:29
Ким заявил о готовности Пхеньяна к уничтожению врагов
Мир

Ким заявил о готовности Пхеньяна к уничтожению врагов

2024/04/11, 10:30
ВСУ уничтожили российского пропагандиста (видео)
Мир

ВСУ уничтожили российского пропагандиста (видео)

2024/04/11, 09:27
Парламентские выборы в Южной Корее завершились победой оппозиции
Мир

Парламентские выборы в Южной Корее завершились победой оппозиции

2024/04/11, 08:34
Экс-вице-президент Эквадора хотел покончить с собой
Мир

Экс-вице-президент Эквадора хотел покончить с собой

2024/04/11, 08:30
Lufthansa прекратила реализацию полетов в Тегеран
Мир

Lufthansa прекратила реализацию полетов в Тегеран

2024/04/11, 08:29
Армения может получить от США бронированные машины «Скорой помощи»
Мир

Армения может получить от США бронированные машины «Скорой помощи»

2024/04/11, 08:27
Иран ввел бесполетную зону над Тегераном
Мир

Иран ввел бесполетную зону над Тегераном

2024/04/11, 08:23