Ким заявил о готовности Пхеньяна к уничтожению врагов

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира 10 апреля заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства», – привело агентство слова Ким Чен Ына. Его сопровождали зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.

Лидер КНДР описал «сложную международную ситуацию, которая серьезно ухудшается из-за роста насилия и вооруженных конфликтов, а также нестабильную и неопределенную военно-политическую обстановку вокруг КНДР». «Сейчас как никогда необходимо проводить еще более основательную подготовку к войне. Подготовка должна быть еще более надежной и безупречной, [речь идет] не просто о войне, а войне, которую обязательно нужно выиграть», – сказал Ким Чен Ын.

Помимо этого, он отметил, что неизменный ключ к победе в военном конфликте – сломить численный и технический перевес «превосходством идей и военного метода». На территории академии лидер КНДР посетил столовую, аудитории и спальные помещения, проявив интерес к жизни курсантов. По его словам, академия и ее выпускники являются гордостью партии и государства.