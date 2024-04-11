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«Рошка» и «По жизни Джеси» арестованы за неэтичные публикации (обновлено)

"Рошка" и "По жизни Джеси" арестованы за неэтичные публикации (обновлено)

16:29 Блогер Ровшан Сулейманов по прозвищу «Рошка», публиковавший неэтичные высказывания в соцсетях, решением суда арестован в административном порядке на 20 суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД

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09:55 В Азербайджане за неэтичные публикации в соцсетях задержаны еще два человека.

Согласно информации пресс-службы МВД, задержаны Джасарат Джавадов (1998 г.р.) по прозвищу «По жизни Джеси» и Ровшан Сулейманов (1996 г.р.) по прозвищу «Рошка».

Дж.Джавадов арестован в административном порядке на 30 суток. Расследование в отношении Р.Сулейманова продолжается. Его действиям также будет дана правовая оценка.

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