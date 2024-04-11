Армия Украины уничтожила еще 48 вражеских артсистем

Суточные потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 апреля, составили 810 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 450890 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 ББМ, 48 артсистем и 34 беспилотника.
Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.04.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 450 890 (+810) человек ликвидировано;
танков – 7137 (+5) ед;
боевых бронированных машин – 13 679 (+12) ед;
артиллерийских систем – 11 452 (+48) ед;
РСЗО – 1040 ед;
средства ПВО – 754 ед. (+1);
самолетов – 347 ед;
вертолетов – 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9104 ед. (+34);
крылатых ракет – 2069 ед. (+2);
кораблей/катеров – 26 ед;
подводных лодок – 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 15 298 (+50) ед;
специальной техники – 1882 (+6) ед.