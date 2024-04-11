Парламентские выборы в Южной Корее завершились победой оппозиции

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В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия Кореи (ДПК) победила на парламентских выборах, значительно опередив правящую Партию народной власти (ПНВ), передает Korea Times.

По результатам подсчетам почти всех голосов, ДПК получает 174 места из 300, у правящей партии 108 мест. В совокупности оппозиционные партии получили немногим более 180 мест, что разнится с данными экзит-поллов, прогнозировавших блоку до 200 мест.

ДПК придерживается либеральных воззрений, ПНВ — консервативных.

В выборах приняли участие 29,7 млн корейцев, явка составила 67%. Это самый высокий показатель явки на парламентских выборах за всю историю страны, но он ниже явки на президентских выборах 2022 года, на которых победил нынешний президент республики.