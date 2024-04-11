Bloomberg предрек удары Ирана по Израилю

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Крупные ракетные удары или атаки беспилотников по Израилю со стороны Ирана или его прокси-сил неизбежны, следует из разведданных, полученных США и их союзниками, передает Bloomberg.

Целями для удара скорее всего станут не гражданские, а военные и правительственные объекты Израиля. Атака может произойти в ближайшие дни, предполагают собеседники агентства. Один из них отметил, что стоит вопрос «когда, а не если». Западные разведки не считают, что атака непременно состоится со стороны Ливана, где сильны позиции проиранской группировки «Хезболла», считающейся основной прокси-силой Тегерана.

Пока не понятно, станет ли удар Ирана или проиранских сил причиной для начала более широкомасштабной и продолжительной войны, либо ее удастся сдержать, размышляет один из собеседников агентства. Тегеран пока ни разу не наносил удары по Израилю.