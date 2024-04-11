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Экс-вице-президент Эквадора хотел покончить с собой

Экс-вице-президент Эквадора хотел покончить с собой

Арестованный в результате штурма Посольства Мексики в Кито экс-вице-президент Эквадора Хорхе Глас пытался свести счёты с жизнью, заявил в соцсети X бывший глава государства Рафаэль Корреа. По словам политика, сейчас задержанный объявил голодовку.

«Экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест» — написал экс-президент.

Корреа возложил ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Гласа на нынешнего президента страны Даниэля Нобоа. Политик уверен, что действующий эквадорский лидер совершил настоящее преступление.

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