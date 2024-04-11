Армения может получить от США бронированные машины «Скорой помощи»

52 Просмотров

Армения и США обсуждают поставки армянской стороне бронированных машин «Скорой помощи», заявила армянской службе «Радио Свобода» посол США в Армении Кристина Квин.

По ее словам, стороны обсуждают потребности Армении в военной сфере и уже договорились по нескольким вопросам. Посол выделила запрос Армении о поставках бронированных машин «Скорой помощи», которые могут использоваться в зонах конфликтов.

«Мы уже договорились, что будем продвигаться в этом вопросе и сейчас работаем над способами его реализации, чтобы мы могли предоставить эту помощь» – заявила Квин.

По словам дипломата, США и Армения ведут «очень активные и содержательные обсуждения о безопасности и обороне». Она также заявила, что США назначат советника, который будет помогать Минобороны Армении в «развитии возможностей, в особенности, по той причине, что Армения заинтересована в расширении своего участия в таких вопросах, как миротворчество и другие мирные инициативы».