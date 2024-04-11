Россия ударила ракетами по Харькову

В Харькове прогремели взрывы во время ночной вражеской ракетной атаки. После этого стало известно о проблемах с энергоснабжением в городе.
Об этом говорится в сообщении Харьковского городского головы Игоря Терехова и командования Воздушных сил ВСУ.
«В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны», – пишет мэр.
«Харьковская область – угроза баллистического вооружения из Белгородской области, РФ!» – передали военные.
В ОВА позже уточнили, что по обновленной информации, россияне нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.
«Уже фиксируем перебои с электроснабжением», – добавил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.