В России угрожают санкциями странам, прекратившим обслуживание карт «Мир»

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Банк России может пойти на крайние меры и ввести санкции против стран, прекративших обслуживание карт «Мир».

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее банки Казахстана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана сообщили о прекращении обслуживания российских карт из-за санкций США.

«Но их нужно рассматривать в качестве крайних мер», – отметила Эльвира Набиуллина.

«Банк России в условиях санкций на платёжную инфраструктуру нашей страны прорабатывает с другими государствами альтернативные решения для проведения платежей», — сказала глава регулятора, представляя в Госдуме отчёт за прошлый год.