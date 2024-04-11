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В СНБ Армении прокомментировали ранение азербайджанского пограничника

В СНБ Армении прокомментировали ранение азербайджанского пограничника

Служба национальной безопасности Армении прокомментировала инцидент на условной границе с Азербайджаном.

По данным ведомства, 10 апреля армянский пастух, «пытаясь найти заблудившееся стадо, оказался на территории Азербайджана».

«В силу некоторых обстоятельств началась стрельба между пограничниками двух стран. В результате был ранен азербайджанский пограничник.
Азербайджанская сторона вернула стадо. Пастух также находится на территории Республики Армения.

Пограничные войска СНБ Армении готовы к совместному расследованию с пограничными войсками Азербайджана. Независимо от совместного расследования, пограничные войска Армении ведут собственное, о результатах будет дана дополнительная информация», – говорится в сообщении.

«Предстоит также выяснить, как и почему пастух и стадо перешли границу. Для армянской стороны такие инциденты нежелательны», отметили в СНБ Армении.

Ранее в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана сообщили, что в результате обстрела с армянской стороны ранение получил старший лейтенант Ровшан Мамедов.

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