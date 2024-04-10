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В Пентагоне заявили о неэффективности ударов ВСУ по НПЗ в России

В Пентагоне заявили о неэффективности ударов ВСУ по НПЗ в России

Удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России оказались малоэффективны из-за быстрого ремонта предприятий и не смогли повлиять на возможность продолжать специальную военную операцию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесту Уолландер.

«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну… я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — заявила Уолландер.

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