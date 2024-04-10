Эрдоган позвонил лидеру ХАМАС и выразил соболезнования

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его родных в секторе Газа и заявил, что Израиль ответит за совершенные преступления.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Он выразил Хании соболезнования в связи с гибелью его троих детей и троих внуков в результате израильского нападения. Президент Эрдоган заявил, что Израиль обязательно будет привлечен к ответственности перед законом за свои преступления против человечества», – говорится в сообщении администрации.