Бюльбюльоглу подарил новому послу Германии в России книгу «Карабах до и после оккупации»

69 Просмотров

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного послаГермании Александра Графа Ламбсдорффа.

Бюльбюльоглу, поздравив коллегу с назначением на почётную должность чрезвычайного и полномочного посла в России, пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

Посол Азербайджана проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в России и о проводимых совместно с Министерством иностранных дел этой страны мероприятиях и значимых культурных событиях.

Посол Германии поинтересовался последними процессами в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

П. Бюльбюльоглу подробно рассказал немецкому коллеге об истории Карабахского конфликта, дав исчерпывающую информацию о последних событиях и современных реалиях в регионе.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Александр Граф Ламбсдорфф, в свою очередь, поблагодарил Полада Бюльбюльоглу за тёплый приём и очень интересную беседу.

В завершении встречи Посол Азербайджана подарил коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу «Карабах до и после оккупации».