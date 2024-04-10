Бюльбюльоглу подарил новому послу Германии в России книгу «Карабах до и после оккупации»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного послаГермании Александра Графа Ламбсдорффа.
Бюльбюльоглу, поздравив коллегу с назначением на почётную должность чрезвычайного и полномочного посла в России, пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.
Посол Азербайджана проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в России и о проводимых совместно с Министерством иностранных дел этой страны мероприятиях и значимых культурных событиях.
Посол Германии поинтересовался последними процессами в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
П. Бюльбюльоглу подробно рассказал немецкому коллеге об истории Карабахского конфликта, дав исчерпывающую информацию о последних событиях и современных реалиях в регионе.
Во время встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам, представляющим взаимный интерес, а также были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.
Александр Граф Ламбсдорфф, в свою очередь, поблагодарил Полада Бюльбюльоглу за тёплый приём и очень интересную беседу.
В завершении встречи Посол Азербайджана подарил коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу «Карабах до и после оккупации».