Вернувшуюся из России главу Гагаузской автономии подвергли проверкам в аэропорту Кишинева

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Руководство Гагаузской автономии подверглось дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. Об этом сообщил журналистам председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, который прибыл вместе с главой автономии Евгенией Гуцул. «Мы знали, что нас встретят. Все проверили, полностью, телефоны, абсолютно все. Ну, демократия. Мы готовы ко всему», – сказал Константинов.

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22:15 Главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул не выпускают из зоны проверки документов в аэропорту Кишинева, сообщает Sputnik со ссылкой на сопровождающих ее лиц.

Гуцул 2 апреля было предъявлено обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной партии «Шор», которое открыто два года назад. Как сообщает информационный портал Noi со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру, политика обвиняют в соучастии.

Ранее Гуцул находилась с визитом в России, где сделала несколько жестких заявлений в адрес действующего правительства в Кишиневе. Политик не исключала, что ее могут обвинить в сепаратизме и арестовать по возвращении в Молдову.