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Микаил Джаббаров обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Словакией

Микаил Джаббаров обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Словакией

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил с рабочим визитом Словакию.

В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова принял премьер-министр Словакии Роберт Фицо, состоялись встречи с заместителем премьер-министра, министром экономики Денисой Саковой, заместителем председателя Национального совета, и.о. председателя Петером Жигой.

В ходе обсуждений подчеркнуто расширение связей по значимым направлениям. Отмечена важность взаимных визитов, совместных мероприятий, встреч и дискуссий в укреплении азербайджано-словацкого сотрудничества.

Словацкая сторона была проинформирована о широких возможностях в Азербайджане для эффективного партнерства в различных сферах, в том числе торговле, энергетике, инвестициях, промышленности, гуманитарной деятельности, а также в рамках Свободной экономической зоны Алят.

Отмечена значимость инициатив по укреплению торгово-экономических связей между странами, в том числе увеличению взаимного товарооборота, подчеркнута важность обмена информацией об имеющей экспортный потенциал продукции.

Было констатировано, что региональные и глобальные энергетические проекты, инициатором и активным участником которых является Азербайджан, способствуют энергообеспечению стран-партнеров, и в этом контексте энергетическое сотрудничество является одним из приоритетов взаимоотношений со Словакией.

В ходе встреч была представлена ​​информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, созданных для инвесторов возможностях, потенциале реализации совместных проектов.

Стороны рассмотрели возможности развития энергетического, торгового и инвестиционного сотрудничества и реализацию совместных проектов, поддержку инициатив в промышленной, сельскохозяйственной, туристической, инновационной сферах, совместные действия по переходу на зеленую энергетику, а также возможность присоединения Словакии к энергетическим проектам, участником которых является Азербайджан.

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