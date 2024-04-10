Хаменеи назвал предателями те исламские страны, которые сотрудничают с Израилем

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Исламские страны, которые поставляют оружие или оказывают финансовую помощь Израилю, предают мусульман. Такое мнение высказал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с высокопоставленными чиновниками республики и послами исламских стран по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр.

«Это измена, это предательство исламской уммы», – приводит его слова иранское агентство IRNA.

По мнению Хаменеи, оказывая помощь «слабеющему сионистскому аппарату, они [исламские страны] укрепляют его», что в конечном итоге «навредит им самим».

Иранский лидер отметил, что правительства таких стран не выполняют в полной мере свои обязательства по поддержке палестинцев.