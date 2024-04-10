Токаев и Эрдоган обсудили укрепление двустороннего партнерства

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление стратегического партнерства между странами, а также график будущих встреч.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В частности, Токаев поблагодарил Эрдогана за поддержку в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате паводков в некоторых регионах Казахстана. Он также заявил, что высоко ценит братские отношения с Турцией, а также неизменную солидарность и взаимовыручку между народами двух стран.