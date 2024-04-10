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Канцлер Австрии заявил, что «без России не будет мира»

Канцлер Австрии заявил, что «без России не будет мира»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер напомнил, что Россия остается частью Европы, поэтому Западу следует искать пути мирного сосуществования с Москвой.

Об этом он заявил в интервью изданию Die Zeit.

По его словам, «без России не будет мира».

«Нельзя мысленно исключить из Европы Россию. Это означает, что после войны будет важно вновь найти пути для существования друг с другом. Разумеется, это также подразумевает подвижность с российской стороны», — заявил Нехаммер.

В то же время он исключил какие-либо переговоры с Россией за спиной Украины по мирному урегулированию конфликта.

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