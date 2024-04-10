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Состоялась встреча послов Азербайджана и Турции в России

Состоялась встреча послов Азербайджана и Турции в России

10 апреля 2024-го года Посол Азербайджана в Россиии Полад Бюльбюльоглу по случаю праздника Рамазан принял посла Турции в этой стране Танжу Бильгича.

Посол Азербайджана тепло поздравил коллегу с окончанием священного месяца, пожелав ему и в его лице всему братскому турецкому народу процветания и благословения Всевышнего.

Посол Турции, в свою очередь, также поздравил Полада Бюльбюльоглу и весь братский азербайджанский народ с праздником, пожелав дальнейших побед и новых успехов в деле восстановления освобождённых территорий.

Во время встречи были обсуждены отдельные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией, а также состоялся обмен мнениями по текущим вопросам региональной повестки.

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