Премьер Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

118 Просмотров

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил мечеть Джума в Тбилиси по случаю праздника Рамазан.

Он поздравил мусульман со священным праздником, передает Report.

Глава правительства отметил, что люди разной этнической и религиозной принадлежности мирно сосуществуют в Грузии.

И.Кобахидзе подчеркнул, что мусульманская община Грузии внесла большой вклад в развитие страны.

В церемонии по случаю праздника Рамазан также приняли участие послы Азербайджана и Турции в Грузии Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, дипломаты, религиозные деятели, представители общественности.