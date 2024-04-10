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Премьер Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

Премьер Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил мечеть Джума в Тбилиси по случаю праздника Рамазан.

Он поздравил мусульман со священным праздником, передает Report.

Глава правительства отметил, что люди разной этнической и религиозной принадлежности мирно сосуществуют в Грузии.

И.Кобахидзе подчеркнул, что мусульманская община Грузии внесла большой вклад в развитие страны.

В церемонии по случаю праздника Рамазан также приняли участие послы Азербайджана и Турции в Грузии Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, дипломаты, религиозные деятели, представители общественности.

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