Премьер Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил мечеть Джума в Тбилиси по случаю праздника Рамазан.
Он поздравил мусульман со священным праздником, передает Report.
Глава правительства отметил, что люди разной этнической и религиозной принадлежности мирно сосуществуют в Грузии.
И.Кобахидзе подчеркнул, что мусульманская община Грузии внесла большой вклад в развитие страны.
В церемонии по случаю праздника Рамазан также приняли участие послы Азербайджана и Турции в Грузии Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, дипломаты, религиозные деятели, представители общественности.