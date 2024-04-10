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Столтенберг заявил, что удары Украины по России законны

Столтенберг заявил, что удары Украины по России законны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что нанесение Украиной ударов по военным целям в России законно.

«Это часть права Украины на самооборону – наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», – сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает ТАСС.

«Но я не буду давать конкретные советы Украине, какие цели она должна или не должна атаковать», – добавил он, отказавшись комментировать «любую разведывательную информацию» об украинских атаках российской территории.

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