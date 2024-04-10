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В Армении грозятся прекратить вещание российских каналов

В Армении грозятся прекратить вещание российских каналов

Армения может расторгнуть договор о вещании с РФ, если Москва не примет предложения Еревана по вопросу содержания программ.

Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, передает ТАСС.

«Мы позитивно настроены по данному вопросу. На следующей неделе планируем предложить российской стороне новый пакет предложений с правками касательно существующего межправсоглашения. Цель – достичь такого документа, который будет работать, а в случае нарушений последуют санкции. Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение», – отметил он.

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