Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта своей техники в Украине

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Великобритания и Украина подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, сообщает ТАСС.

Как говорится в заявлении министерства по делам бизнеса и торговли королевства, договор позволит британским компаниям открывать ремонтные заводы на украинской территории.

«В результате укрепления сотрудничества крупнейшие оборонные компании Великобритании, Вооруженные силы Украины и украинские компании могут реализовать десятки проектов – от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак», – говорится в заявлении.

Отмечается, что британская оборонная компания BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Соединенного Королевства о техническом обслуживании и ремонте переданных Киеву буксируемых орудий L119 на территории Украины.