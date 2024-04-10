Парламент Болгарии одобрил выделение €60 тыс. финансовой помощи для Украины

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Народное собрание Болгарии одобрило выделение финансовой помощи для Украины в размере €60 тыс. в рамках четырехлетней программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента, сообщает ТАСС.

Законопроект во втором чтении был принят большинством голосов депутатов парламента. Финансирование будет обеспечено из бюджета министерства иностранных дел.

Программа ОЭСР для Украины была объявлена в июне 2023 года в Париже с целью оказания помощи процессу реформ в стране на ее пути к членству в ЕС и ОЭСР, общая стоимость четырехлетней программы €16,5 млн.