Грязная Сена может стать причиной отмены в Париже соревнований по триатлону

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Тони Эстанге, глава оргкомитета Олимпийских игр (ОИ) в Париже, предположил, что плавательная часть соревнований по триатлону на Играх 2024 года может быть отменена.

В качестве основной причины он назвал неблагоприятные условия, например, дожди. При этом многие парижане и спортсмены считают, что настоящая причина может быть связана с высоким уровнем загрязнения воды в Сене.

«Сейчас это одна из самых больших проблем, над которой нам нужно работать. Когда мы решали, проводить или нет соревнования на Сене, французские власти предложили нам большую инвестиционную программу. Она показалась нам великолепной, поэтому мы и решили не отказываться от идеи проведения триатлона на Сене. Так что мы до сих пор остаемся уверенными, что все будет так, как мы задумали. Конечно, есть ряд непредвиденных обстоятельств. Например, дождь. Но мы дождемся, когда он закончится, и проведем соревнования», – приводит слова Эстанге британская газета The Guardian.