ЮНЕСКО: В Газе повреждены 43 историко-культурных памятника

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С 7 октября прошлого года по 8 апреля этого года в секторе Газа были повреждены 43 историко-культурных памятника.

Иинформацию об этом распространила ЮНЕСКО.

Отмечено, что 10 из поврежденных объектов являются религиозными, 24 – историческими или архитектурными памятниками. Среди поврежденных памятников 3 археологических памятника.

В информации подчеркнуто, что исследования проводились посредством дистанционного мониторинга на основе спутниковых снимков и анализов, а также проведена предварительная оценка ущерба, нанесенного культурным ресурсам.

«В нынешних условиях провести выездную оценку невозможно», – отмечается в информации ЮНЕСКО.