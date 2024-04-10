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Главное Мир

Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве

Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве

Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус намерен заказать 35 дополнительных танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Писториус хочет закупить 35 дополнительных боевых танков Leopard 2 A8 для усиления планируемой бригады в Литве в рамках совместных усилий НАТО по обеспечению безопасности восточного фланга Европы», – говорится в материале издания.

Уточняется, что на данный момент ведомство уже заказало 18 танков. Общая стоимость этих единиц составит до 1 млрд евро.

Журналисты отметили, что поставка одной бронемашины займет около двух лет, однако при этом бригада должна официально начать службу в будущем году и быть в полной боеготовности в 2027-ом.

Также сообщалось, что глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что у НАТО «нет времени» и необходимо наращивать европейское военное производство, чтобы «идти в одну ногу с Россией». Кроме того, еще в прошлом году Касчюнас поддержал военное присутствие Германии в Литве.

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