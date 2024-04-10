Швейцария планирует поднять экономику Украины

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Швейцария планирует выделить до 2036 года 5 млрд франков ($5,55 млрд) на восстановление экономики Украины. Об этом заявило швейцарское правительство – Федеральный совет.

Поддержка Украины «будет активизироваться в течение ближайших 12 лет», отметили в Берне, подчеркнув, что Федеральный совет «планирует выделить на эти цели общую сумму в 5 млрд франков к 2036 году».

Правительство напомнило, что на цели восстановления на Украине на и «другие меры, принятые в интересах людей», Швейцария «уже израсходовала около 3 млрд франков ($3,33 млрд)». В частности, Государственный секретариат по миграции выделил «примерно 2,5 млрд франков (около $2,8 млрд) на прием и поддержку » беженцев с Украины.