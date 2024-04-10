Песков: Путин и Пашинян обсудят отношения России и Армении

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут обсудить вопросы, касающиеся отношений двух стран, в ходе личной встречи.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что переговоры лидеров могут пройти в обозримой перспективе.

«Мы исходим из того, что все сложные моменты в наших двусторонних отношениях, которые появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога руководителей двух стран и находить свое разрешение», – ответил представитель Кремля.