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Захарова: Россия всегда готова содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы

Захарова: Россия всегда готова содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы

РФ всегда готова содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы.

Об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами», – добавила она.

По ее словам, необходимые механизмы для установления устойчивого мира и процветания в регионе есть.

«Это в первую очередь – комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. РФ всегда готова содействовать в поиске решений, в том числе и в делимитации армяно-азербайджанской границы», – сказала Захарова.

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