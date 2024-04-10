МИД России предупредил Ереван о грязных играх Запада в регионе

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Россия призвала Азербайджан и Армению снизить накал военной риторики.

Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста об обострении ситуации на азербайджано-армянской границе, передает ТАСС.

Она отметила, что затрагивала этот вопрос на прошлых брифингах.

«Мы призываем стороны снизить накал военной риторики. Считаем, что все без исключения территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть решены политико-дипломатическими методами, в рамках двусторонней комиссии по делимитации границ. Мы со своей стороны готовы содействовать этому. Настойчиво призываем восстановить трехсторонний формат между Россией, Азербайджаном и Арменией», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России также сделала предупреждение в связи с деятельностью Запада в регионе Южного Кавказа: «Мы предупреждаем о том, что Запад ведет грязные игры с целью дестабилизировать ситуацию в регионе».