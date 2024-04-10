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Бакинская школьница поступила в пять самых престижных университетов США

Бакинская школьница поступила в пять самых престижных университетов США

Ученица XI класса школы № 1 города Баку Гюльнур Агакишиева получила право на обучение и стипендию в самых престижных университетах США, сообщает Report.

Она получила приглашение от Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (UIUC), Университета Пердью, Пенсильванского университета .

Наряду с этим школьница получила стипендию в размере 15 000 долларов от Университета Джорджа Вашингтона и 25 000 долларов в год от Фордхемского университета.

Г.Агакишиева является финалистом программы FLEX (Future Leaders Exchange Program), финансируемой правительством США.

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