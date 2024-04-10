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Пашинян объяснил причину, по которой армяне не остались в Карабахе

Пашинян объяснил причину, по которой армяне не остались в Карабахе

Бывший самопровозглашенный сепаратистский режим в Карабахе отказался от диалога, хотя имел возможность пойти на диалог с официальным Баку, сказал Никол Пашинян в парламенте в ходе обсуждения выполнения правительственной программы, передают армянские СМИ.

По его словам, была возможность на европейских площадках начать разговор с Азербайджаном, но сепаратисты не пошли на это, так как был запрет.

«И это не я запретил. Я бы не смог и не захотел», – добавил он.

Глава правительства не пояснил, кто именно запретил Ханкенди вести диалог с Баку. Пашинян также отметил, что сепаратисты в Карабахе не смогли адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

«В Карабахе не осталось армян, потому что все мы не приняли простую реальность, то есть то, что армянское население Карабаха имеет право на самоопределение в составе Азербайджана», – добавил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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