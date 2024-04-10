США пригрозили Китаю из-за Росии

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Достижение Россией успехов в ходе конфликта на Украине повлияет на отношения США и КНР. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям, передает ТАСС.

«Мы прямо заявили Китаю, что если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР. Мы не будем сидеть сложа руки и говорить, что все в порядке», — сказал Кэмпбелл.

Он отметил, что поддержание мира и стабильности в Европе является «самой важной миссией» для США, а успехи РФ в конфликте с Украиной могут изменить баланс сил в Европе.

По его словам, российскую сторону в конфликте поддерживают Китай и Северная Корея, что противоречит интересам Вашингтона.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывания замгоссекретаря США, заявила, что сотрудничество КНР с РФ не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию.