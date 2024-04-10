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Армения не против начала делимитации границ с четырех сел Газахского района Азербайджана

Армения не против начала делимитации границ с четырех сел Газахского района Азербайджана

Армения не против начать процесс делимитации границ с четырех сел Газахского района Азербайджана.

Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана», – отметил он.

Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудило вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном 9 апреля.

Обсуждение этого вопроса прошло в закрытом режиме. Экс-министр обороны Армении, глава оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян и еще девять депутатов парламента Армении не были допущены к заседанию.

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