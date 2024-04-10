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США согласовали экстренную продажу Украине оборудования для систем ПВО Hawk

США согласовали экстренную продажу Украине оборудования для систем ПВО Hawk

9 апреля Госдепартамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму 138 млн долларов для обслуживания и ремонта систем противовоздушной обороны Hawk, чтобы помочь защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает АР.

По программе Министерства обороны США по продаже военной продукции (FMS) будет использовано 138 млн из 300 млн долларов на внешнее военное финансирование, принятое Конгрессом как часть ежегодного закона об оборонных расходах, который недавно был подписан президентом Джо Байденом.

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