ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии

98 Просмотров

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается освободить 40 живых заложников в рамках предлагаемого соглашения с Израилем о перемирии в секторе Газа.

Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Израиль требует от радикалов вернуть 40 живых заложников в соответствии с новым предложением об установлении перемирия в секторе Газа. Однако ХАМАС заявил, что для этого ему придется освободить израильских солдат мужского пола, поскольку движение не располагает 40 живыми стариками, женщинами и солдатами женского пола. При этом радикалы отказываются освобождать мужчин-солдат, захваченных 7 октября прошлого года, и готовы отпустить менее 40 заложников, сообщает телерадиокомпания Kan, называя этот вопрос самым большим препятствием на продолжающихся в Каире переговорах.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что участники переговоров представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое должно быть реализовано в три этапа. На первом этапе ХАМАС освободит 40 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение 900 палестинских заключенных, в том числе 100 приговоренных к пожизненному сроку. Среди других параметров возможного соглашения о прекращении огня источники телеканала назвали возвращение перемещенных гражданских лиц в северную часть анклава и ежедневный проход 500 грузовиков с гуманитарной помощью.