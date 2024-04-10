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Аллахшукур Пашазаде: «Армянская церковь пропагандирует реваншизм»

Аллахшукур Пашазаде: "Армянская церковь пропагандирует реваншизм"

В конце этого года в Баку состоится встреча религиозных лидеров.

Об этом заявил шейх-уль-ислам Гаджи Аллахшукур Пашазаде.

Он сказал, что будет рассмотрен вопрос о приглашении на встречу католикоса армян Гарегин II:

«В свое время я приглашал его в Азербайджан, он приезжал и принимал участие в религиозной конференции. Сегодня армянская церковь во главе с их католикосом пропагандирует по всему миру реваншизм. Не могут смириться с тем, что Азербайджан освободил свои земли. Они до сих пор не согласны с тем, что Карабах является азербайджанской землей. Мы предложили ему принять это. Жизнь продолжается, однажды он поймет это».

Кроме Пашазаже отметил, что сегодня армяне со своими покровителями распространяют информацию о том, что якобы Азербайджан сносит и разрушает церкви на освобожденных от оккупации территориях.

«Это все ложь и клевета: «Надеюсь, никто не поверит этой клевете. Настанет время, армяне примут истину», добавил шейх-уль-ислам.

 

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