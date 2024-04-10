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Мехрибан Алиева поздравила народ с Рамазан Байрамы

Мехрибан Алиева поздравила народ с Рамазан Байрамы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан.

«Искренне поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира с завершением священного месяца Рамазан, просветляющего сердца и мысли людей, призывающего их к благим поступкам! В эти благословенные праздничные дни выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями. Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! С праздником Рамазан!», говорится в публикации.

Мехрибан Алиева поздравила народ с Рамазан Байрамы

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