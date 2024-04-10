НАТО создает штаб в финском городе Миккели

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В финском городе Миккели создается штаб сухопутных войск НАТО. Об этом сообщает газета Iltalehdelle со ссылкой на источники в сфере внешней политики и политики безопасности. Миккели находится в 140 км от российско-финской границы и в 250 км от Санкт-Петрбурга.

Штаб-квартира НАТО в Миккели будет подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США. В будущем руководство наземными операциями НАТО в северных странах будет осуществляться из Южного Саво.

В мирное время штаб будет планировать и проводить учения НАТО в регионе. В Миккели создается так называемый штаб повышенной готовности, который будет работать круглосуточно.

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам сообщил Iltalehdelle, что норвежцы хотят, чтобы в новой командной структуре НАТО все страны Северной Европы были под командованием Норфолка.

«Мы согласны с этим и работаем над этим уже некоторое время. Чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами присутствия всех северных стран в НАТО, важно, чтобы все вооружения находились в одном штабе», – заявил Грам.

Источники из сферы внешней политики и политики безопасности сообщают Iltalehdelle, что позиция Норвегии оказала решающее влияние. Грам подчеркивает, что Норвегия оказала сильную политическую поддержку усилиям финского руководства по созданию в Финляндии штаб-квартиры ВВС НАТО.

Миккели был выбран в качестве места расположения по нескольким причинам. В городе находится штаб сухопутных войск Финляндии. В Миккели также есть аэропорт. В городе сильны военные традиции. Издание также напомнило, что Южное Саво – родной уезд министра обороны Антти Хяккянена.