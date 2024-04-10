Пучдемон намерен вернуться в Каталонию

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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году после незаконного референдума о независимости, заявил, что вернется в автономное сообщество после намеченных на 12 мая региональных парламентских выборов.

Ранее он говорил, что выставит свою кандидатуру на волеизъявлении от сепаратистской партии «Вместе за Каталонию». «Я вернусь в день дебатов по кандидатуре [будущего регионального лидера] независимо от того, выиграю я или нет», – заверил политик в интервью радиостанции RAC1. Он также добавил, что не видит себя в качестве лидера оппозиции.