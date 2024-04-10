Великобритания может отправить войска в Украину вслед за Францией

173 Просмотров

Великобритании придётся отправить свои войска на украинский фронт вслед за Францией, если Париж решится на подобный шаг. Об этом заявил британский полковник в отставке Глен Грант.

«Если президент Франции Эммануэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами», — указал полковник в интервью изданию Express.

По его словам, Соединённое Королевство и так теряет позиции на мировой арене из-за неспособности производить нужное количество вооружения. Полковник пояснил, что Британия «падёт как государство», если откажется отправлять свои войска вслед за французскими. Грант добавил, что Лондон теряет авторитет, поскольку «ни черта не может произвести» из военной техники.