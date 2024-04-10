Пашинян заявил о «новом уровне» сотрудничества с Францией

122 Просмотров

В настоящее время сотрудничество между Арменией и Францией получило новый импульс и вышло на новый уровень, и свой вклад в этот процесс вносят те регионы Франции, которые поддерживают прочные связи с областями Армении. Об этом на встрече с председателем Совета французского департамента Буш-дю-Рон Мартин Вассаль заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно информации правительства Армении, Пашинян подчеркнул необходимость тесного взаимодействия между правительствами и органами местного самоуправления.