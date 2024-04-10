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32 года со дня образования военной полиции Азербайджана

32 года со дня образования военной полиции Азербайджана

Отмечается 32-ая годовщина образования военной полиции Министерства обороны.

Эта структура, созданная приказом министра обороны в 1992 году, прошла трудный и славный путь. В ходе морально-психологической подготовки личного состава военной полиции основные усилия были направлены на воспитание волевых качеств и решимости в деле защиты интересов государства и народа, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, готовности выполнять поставленные задачи в любых условиях.

Личный состав военной полиции принимал активное участие в освобождении наших земель и достойно выполнил поставленные задачи в ходе Отечественной войны.

В настоящее время военнослужащие подразделений военной полиции участвуют в обеспечении безопасности в населенных пунктах и местах дислокации войск на освобожденных территориях.

Наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах и на маршрутах движения военного транспорта, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства.

Военная полиция организовывает патрулирование и охрану важных военных объектов на контрольно-пропускных пунктах, развернутых на различных направлениях, ведёт учет въезжающей на территорию техники, а также обеспечивает сопровождение колонн.

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