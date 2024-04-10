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Зеленский: Украина разработала план контрнаступления, но необходимо оружие

Зеленский: Украина разработала план контрнаступления, но необходимо оружие

Украина разработала план контрнаступления. Для этого необходимым условием является наличие оружия.

Об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что Украина все еще может победить Россию. Для этого ей необходимо современное оружие.

«Да, у России больше людей, больше оружия. Но у Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, если Украина продолжит наращивать производство и получит лицензии от партнеров, то «дело будет не в количестве людей, а в качестве оружия».

Также глава государства затронул тему украинского контрнаступления.

«Да, у нас есть план контрнаступления», – подчеркнул он, добавив, что нашей стране нужно оружие, в том числе от США.

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